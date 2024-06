Su Skysport, Maurizio Compagnoni ha parlato di Romelu Lukaku . All'ex Inter, che nella scorsa stagione ha giocato nella Roma, hanno annullato col VAR tre gol in due partite. «Fa un grande lavoro spalle alla porta in occasione del primo gol della Nazionale belga segnato da Tielemans. Un lavoro, quello spalle alla porta, che pochi attaccanti sanno dare con quell'efficacia, in quella giocata è forse il migliore al mondo. Lukaku sta bene, aiuta ed è altruista, si integra con esterni e centrocampisti. Non dico di aver visto un Lukaku straordinario ma sicuramente un calciatore che può portare avanti il Belgio. Ho visto un ottimo Lukaku e se non c'era il VAR era già capocannoniere con tre gol dell'Europeo», ha sottolineato il telecronista di Skysport.

Il belga, dopo la stagione in giallorosso, torna al Chelsea, spiegano inoltre dal canale satellitare. I Blues non puntato su di lui. Il calciatore ha una clausola rescissoria di 44 mln di euro. e al momento il Chelsea non accetta il prestito, ma chissà che come è già successo non cambi idea o arrivi alla cessione per una cifra inferiore rispetto ai soldi della clausola e a quel punto il giocatore potrebbe tornare a giocare in Italia. Dove è tornato ad allenare ad esempio uno dei suoi primi estimatori, Conte.