Suo il gol del due a zero nella gara della vittoria contro la Romania. Kevin de Bruyne ha parlato della gara del Belgio e ha sottolineato: «Una vittoria meritata, abbiamo giocato bene. Alla fine le cose sono andate per il verso giusto. Abbiamo commesso degli errori ma penso che nel complesso abbiamo giocato una buona partita».

Il capitano del Belgio ha anche parlato dell'ennesimo gol annullato a Lukaku, anche durante questa partita come era successo con la Slovacchia, dal VAR, in due occasioni. «L'importante è creare occasioni, lui comunque è uno che la mette dentro, ha fatto tre gol anche se sono stati annullati. Significa che lui è al posto giusto e ne farà tanti altri nelle prossime partite. Spero che ci siamo rilanciati e vediamo come andrà con l'Ucraina, dovremo giocare come oggi, sapremo che gare dovremo fare», ha sottolineato il calciatore del City.