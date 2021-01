Condò: “Una considerazione dimostra le difficoltà in cui si muove Marotta. L’Inter…”

«Quando si dice che a far sperare l’Inter sia Antonio Conte, ci si affida a una legge generale: ciascuno di noi è preceduto dal suo passato, e quello del tecnico parla di tre scudetti e un titolo di Premier». Paolo Condò, nel suo editoriale su La Repubblica, parla delle possibilità dei nerazzurri di vincere lo scudetto.

Di come sia Conte l’uomo che dà qualche certezza in più alla squadra che uscita dalla coppa può inseguire lo scudetto. Può farlo anche con undici giocatori titolari “il che minimizza il problema di una panchina che non aggiunge mai niente”, si legge nell’articolo. Per questo si è parlato anche di uno scambio tra Eriksen e Dzeko. Questo il parere del giornalista: “La considerazione che la trattativa non possa decollare per il diverso regime fiscale dei due (ballano alcuni milioni a favore dell’Inter) descrive bene le difficoltà nelle quali si sta muovendo Marotta”.