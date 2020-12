Mercato, Condò approva l’operazione Papu Gomez: “Sarebbe conveniente per…”

Paolo Condò si è espresso sulle voci di mercato relative ale alla possibilità che l’Inter ci faccia un pensierino: “Perisic (contro il Verona), ha combinato assai poco, perché è un’ala riciclabile al massimo come esterno e perché dei 70 minuti che gli sono stati concessi, i primi 45 non sono stati usati dall’Inter, dispostasi a testuggine in pura attesa che il Verona bruciasse le sue energie. Una mossa inutile, ma un segnale importante: immaginate di sostituire al pesce fuor d’acqua Perisic il Papu Gomez, che in quella posizione ha fatto le fortune dell’Atalanta, e avrete tutt’altra creatività ed efficacia alle spalle di Lukaku. Siccome poi Gomez non è il tipo che fatichi a inseguire il primo avversario, un compito cui Eriksen si è piegato con professionalità ma anche distacco, il messaggio di Conte assomiglia a un chiarimento: non è che non voglio il trequartista, uno come il Papu lo farei giocare. Vedremo presto se davvero l’Atalanta lo vuole cedere e se l’Inter riuscirà a completare il programma di dismissioni (“cessioni” di questi tempi è una parola grossa) richiesto dalla Cina per tornare sul mercato. Di certo l’eventuale rapporto qualità/prezzo di Gomez sarebbe molto conveniente. Non solo per l’Inter, per tutta l’alta classifica”