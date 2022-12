Marchetti: “Inter, offerta Skriniar non può superare la soglia. Se non rinnova…”

« L'Inter sicuramente monitorerà il mercato dei difensori a 360 gradi perché sono diversi i difensori in scadenza. Per quanto riguarda Skriniar , l'offerta è stata fatta ed è in linea con quella fatta ed accettata dagli altri top della squadra, Lautaro e Brozovic». Luca Marchetti, a Skysport, ha commentato la questione del rinnovo con il giocatore slovacco. L'offerta nerazzurra è arrivata e si aspetta la risposta del difensore e del suo agente.

«Se non rinnova è perché ha evidentemente delle offerte più importanti da altre parti che ritiene possano essere più fruttuose non solo a livello economico per lui. Le squadre italiane, oltre ad una certa soglia non possono andare», ha concluso il giornalista esperto di mercato di Skysport.