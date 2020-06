Né Cavani né Auba, Conte ha scelto la punta ideale. Gioca in Serie A: gran nome per l’Inter

Nel caso in cui Lautaro Martinez dovesse effettivamente lasciare l’Inter e volare a Barcellona (anche se al momento la trattativa è bloccata), si fanno tanti nomi per l’attacco dei nerazzurri. Secondo quanto riportato da Tuttosport, uno di questi sarebbe Andrea Belotti, attaccante ideale per caratteristiche per l’idea di calcio di Antonio Conte. Che, infatti, sarebbe un suo grande estimatore:

“… L’ex ct è infatti da sempre un grande estimatore di Andrea Belotti. Per il lavoro che fa anche per la squadra, per gli spazi che sa aprire e per una dedizione totale alla causa, tutte caratteristiche che vanno a nozze con il modo di intendere calcio di Conte. Problema (per l’Inter) è che per Urbano Cairo il Gallo è assolutamente incedibile, in quanto idolo della tifoseria granata e architrave su cui costruire quella che dovrà essere la stagione del riscatto dopo un’annata tutta da dimenticare“, scrive Tuttosport.

(Fonte: Tuttosport)