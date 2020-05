Asse Inter-Toro, Marotta punta Belotti e altri due: ecco chi può andare in granata

Torino (attesa in queste ore), ma Davide Vagnati ragiona già da direttore sportivo dei granata. E presto, come rivela TuttoSport, inizierà a discutere anche con Inter. I nerazzurri seguono da tempo, ad esempio, Armando Izzo: Manca ancora l’ufficialità del suo arrivo al(attesa in queste ore), maragiona già da direttore sportivo dei granata. E presto, come rivela TuttoSport, inizierà a discutere anche con Beppe Marotta . Diversi sono i nomi che interessano all’. I nerazzurri seguono da tempo, ad esempio,

“Il difensore granata è seguito da un nuovo procuratore (

Raiola

anche se non è ancora ufficiale) proprio perché punta ad andare a giocare in un club che disputi la Champions League per rafforzare la sua posizione in azzurro che è “traballante” dopo le prestazioni tutt’altro che esaltanti dell’ultimo periodo. Beppe Marotta, poi, chiederà anche informazioni su

Daniele Baselli

e cercherà di capire se

Andrea Belotti

è davvero incedibile oppure se davanti ad una proposta importante

Cairo

cambierà idea visto che il Barcellona non molla

Lautaro

e

Icardi

continua a non rientrare nei piani. Uno come il Gallo farebbe comodissimo. E’ il classico giocatore che

Antonio Conte

vorrebbe avere sempre nella sua squadra. Difficilmente, però, il presidente granata cambierà idea”.