In UK – Per Conte Perisic acquisto chiave. Il croato dice sì al Tottenham

Continuano ad arrivare conferme sull'addio del croato all'Inter nonostante il rilancio del club alla sua prima proposta di rinnovo

Continuano ad arrivare conferme da più parti. Anche per il quotidiano inglese The IndependentPerisic ha deciso di trasferirsi al Tottenham. Conte ne avrebbe fatto uno dei suoi principali obiettivi dopo aver accettato di rimanere sulla panchina del club inglese. Perisic otterrebbe un biennale e secondo fonti vicino al calciatore avrebbe accettato permettendo agli Spurs di battere la concorrenza di altri club interessati al calciatore in scadenza di contratto con l'Inter, Chelsea e Juventus.