Pedullà: “Conte, il gioco delle coppie e il paradosso. Il più clamoroso autogol sarebbe…”

Un gioco delle coppie rimandato di qualche mese. Il mercato dell’Inter per Antonio Conte ha come obiettivo quello di formare due squadre: da una parte quelli per lo scudetto e dall’altra quelli da utilizzare nelle coppe. “Moses più Young. Giroud più Sanchez. Quest’ultimo va considerato un acquisto di gennaio, reduce com’è da una lunga assenza autunnale. Eriksen con Brozovic, qui la coppia è di assi contemporaneamente in azione“.

Quattro punti restano un distacco ancora sanabile e il mercato è l’unica via per non aumentare il gap con la Juventus in vetta. Il paradosso è rappresentato dalla scelta di rinforzarsi dopo l’eliminazione in Champions League. Un’idea che ha come obiettivo quello di resistere alla fatica quando si presenterà a marzo per lottare fino alla fine per lo scudetto. Ora non resta che attendere il grande colpo Christian Eriksen. “Se volesse (il presidente del Tottenham Levy, ndr) tenerlo per perderlo a zero, sarebbe il più clamoroso autogol all’incrocio” scrive Alfredo Pedullà. Un’occasione troppo ghiotta che l’Inter non può lasciarsi scappare.