Cessione Inter, Conte vuole risposte. TS: “C’è uno scenario che porterebbe alla separazione”

Come tutti i tifosi dell’Inter, anche Antonio Conte sta ovviamente seguendo con molta attenzione quanto sta accadendo ai vertici della società, soprattutto dopo l’inizio delle trattative per la cessione del club nerazzurro. L’allenatore, infatti, vuole delle risposte. E, in caso di una proprietà non forte come quella attuale, le strade fra le parti potrebbero anche separarsi al termine della stagione. A scriverlo è Tuttosport:

“Conte vuole delle risposte e a fine stagione attenderà di capire quale sarà il futuro dell’Inter, chi sarà al comando del club, se lui sarà ancora riconosciuto come guida della squadra anche per un nuovo progetto. Un’Inter che si ritroverà con una proprietà ancora forte, potrà puntare su Conte e sul suo ricco profilo; viceversa la separazione sarebbe la conseguenza più logica“.

