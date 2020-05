Conte, il nome fatto all’Inter è da urlo: un’ipotesi clamorosa può decidere per il suo arrivo

Che Arturo Vidal sia uno dei nomi in cima alla lista dell’Inter per la prossima stagione non è certo un mistero. Come non lo è il fatto che a spingere per il suo arrivo sia innanzitutto Antonio Conte, desideroso di riabbracciarlo in nerazzurro dopo le pagine scritte insieme a Torino. In Viale della Liberazione, però, secondo quanto riportato da calciomercato.com, starebbero valutando se affondare realmente il colpo. Questo soprattutto perché la priorità dell’Inter non sarà per un giocatore che il 22 maggio compirà 33 anni, al netto del suo valore internazionale. Ma c’è dell’altro, dato che un ostacolo all’arrivo di Vidal potrebbe essere il reintegro di Nainggolan:

“A fare la differenza sono altri tre fattori. Nell’ordine: 1) il futuro di Radja Nainggolan, che Beppe Marotta deve ancora definire con il Cagliari; 2) le eventuali cessioni di Matias Vecino e Roberto Gagliardini; 3) infine, per l’Inter, la priorità per il centrocampo non può essere un giocatore che va per i 33 anni (li compirà il 22 maggio), pur valido, vincente e con esperienza internazionale“.

(Fonte: calciomercato.com)