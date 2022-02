Inter, Conte più volte aveva chiesto Giroud come quarta punta: il retroscena

L’esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano ha svelato un interessante retroscena su Olivier Giroud e l'Inter

A The Here We Go Podcast (ITA), l’esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano ha svelato un interessante retroscena su Olivier Giroud. “Il Milan lo ha preso dal Chelsea per meno di 2 milioni in estate. Lo stesso Conte lo aveva chiesto all’Inter diverse volte, come quarta punta”. Ma la società ha fatto altre scelte negli anni e alla fine Giroud si è trasferito al Milan.