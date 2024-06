Il passaggio dell'esterno della Juve alla squadra azzurra sarebbe clamoroso - ha spiegato l'esperto di mercato - perché la cessione deriverebbe da una scelta tattica. Il giocatore italiano ha mercato in Premier League ma l'ex allenatore dell'Inter farà di tutto per portarlo a Napoli. Buongiorno per distacco resta il primo nome della sua lista anche se Cairo ha smentito di volerlo cedere. Sulla voglia di una nuova avventura da parte di Di Lorenzo, la sua decisione sarebbe quella di lasciare a prescindere da Conte che comunque proverà a parlargli: Juve in pole.