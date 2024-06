Cairo: “Buongiorno chiesto in Italia e all’estero: voglio tenerlo e non ha prezzo”

In collegamento a Sky Sport, il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato così di diversi temi di mercato: " Vanoli? Non l’ho visto neanche io (sorride, ndr). Nome per la panchina del Torino? È un tesserato del Venezia, non ne parlo. Ha fatto una bella promozione in Serie A, complimenti a lui e al Venezia, erano praticamente penultimi e sono saliti in A. Seguo tutto il calcio, anche la Serie B e la Serie C, conosco…

Buongiorno? Non a caso è nella top 11 dei cinque campionato. Quanto vale? Non l’ho messo sul mercato, non ho pensato a un prezzo. Ha un contratto con noi fino al 2028, non volle andare all’Atalanta, è un mio giocatore e il mio capitano perché Rodriguez è andato a scadenza. È il mio capitano, io adoro Buongiorno, è un ragazzo straordinario e lo voglio tenere. Me lo chiedono in tanti, in Italia e all’estero. Non faccio nomi, non sarebbe giusto.