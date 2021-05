Conte colto di sorpresa si fa scappare verità su futuro all’Inter: parole passate inosservate

Di fronte alle telecamere, prima e dopo le partite, Antonio Conte non ha mai nascosto la sua volontà di restare all'Inter

Antonio, però, ha sempre aggiunto che sarà necessario un confronto con la proprietà, per conoscere i programmi di Suning e per mettere a punto le mosse in vista della prossima stagione. L'altro giorno, però, di fatto Conte, senza volerlo fino in fondo ha svelato che la sua permanenza all'Inter è praticamente certa. Il tutto durante l'intervista de Le Iene. Scrive calciomercato.com:

"'José Mourinho ha firmato per la Roma? Un bene per il calcio italiano, gli auguro il meglio tranne quando affronterà l'Inter'. Antonio Conte è stato preso alla sprovvista dal servizio che Le Iene hanno confezionato per lui quando ha scoperto, praticamente in diretta che il portoghese sarebbe diventato il nuovo allenatore della Roma a partire dalla prossima stagione. E si sa, quando sei colto di sorpresa spesso tradisci il copione che ti eri preparato e nell'improvvisazione traspare un po' di verità. E la verità svelata dal tecnico salentino è quella relativa ai piani per il suo futuro. Conte si vede ancora in nerazzurro almeno per la prossima stagione".