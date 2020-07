Conte vuole davvero lasciare l’Inter? La Gazzetta svela: “Da Viale della Liberazione oggi…”

Il possibile addio di Antonio Conte alla panchina dell’Inter al termine di questa stagione è una bomba che, una volta sganciata, ha infiammato l’ambiente nerazzurro, in cerca di risposte, in campo e fuori. Massimiliano Allegri è il primo nome in caso di passo indietro del tecnico leccese, anche se da Viale Liberazione proveranno in tutti i modi ad andare avanti con l’attuale allenatore, per il quale Marotta si è speso in prima persona. Ma quali sono i segnali che arrivano da Conte? L’Inter in questo senso si dice piuttosto tranquilla:

“(…) Ma va detto che l’Inter oggi non ha raccolto segnali decisi in questa direzione“, scrive la Gazzetta dello Sport. Dunque, almeno per il momento, Conte non si è esposto con la società in questo senso. Ma chissà che le cose non cambino presto…

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)