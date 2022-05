SM – Brozovic? Conte voleva inserirlo in questo scambio per portare all’Inter…

Oggi è leader indiscusso dell'Inter: e pensare, come riferisce Sport Mediaset, che qualche anno fa Brozovic avrebbe potuto lasciare Milano

Oggi è leader indiscusso dell'Inter campione d'Italia in carica, vincitrice della Supercoppa Italiana e all'assalto di un altro scudetto e della Coppa Italia, da contendere domani sera alla Juventus nella finale di Roma.

Ma qualche anno fa la situazione per Marcelo Brozovic era nettamente diversa. Lui e Perisic erano entrati nel mirino delle contestazioni dei tifosi. Adesso, il mondo (nerazzurro) è cambiato. I due croati sono le colonne portanti della squadra di Simone Inzaghi. Guai a toccare Brozo, il vero perno del gioco interista. E pensare, come riferisce Sport Mediaset, che qualche anno fa Brozovic avrebbe potuto lasciare Milano.

Prima fu Spalletti a bloccare il suo approdo a Siviglia, quando le valigie erano già chiuse e il biglietto aereo prenotato. Ma Mediaset riferisce di un altro retroscena: Antonio Conte, infatti, aveva provato a inserirlo in uno scambio con il Chelsea per portare a Milano il pupillo di sempre, N'Golo Kanté. Non se ne è fatto nulla, Brozovic è rimasto all'Inter. E ora è pronto a trascinare la squadra verso altri trofei.