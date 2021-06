Conte chiede tempo al Tottenham: la tentazione e cosa frena l’ex Inter

Arrivano nuovi e importanti aggiornamenti sulla trattativa tra l'ex allenatore nerazzurro e il club londinese

Se da un lato c'è Simone Inzaghi che da ieri è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Inter, dall'altro c'è Antonio Conte che è in vacanza e attende novità dal suo entourage sulla pista Tottenham . Il club inglese fa sul serio, ma l'ex tecnico nerazzurro al momento non ha ancora deciso e si è preso del tempo per riflettere attentamente sull'opportunità, come sottolineato anche oggi dal Corriere dello Sport.

"Si tratta, dal punto di vista economico, di una proposta importante e complicata da rifiutare anche per un allenatore come Conte che ha appena incassato 7 milioni di buonuscita dall'Inter. Eppure il finale non è scontato. Perché il salentino, attualmente in vacanza (ieri ha postato su Instagram la foto di una tavola imbandita), è tentato dal ributtarsi subito nella mischia, proprio come fece nel 2014 quando interruppe il rapporto con la Juventus e si legò alla Nazionale, guidata fino a un passo dalle semifinali a Euro 2016. Dall'altro lato, però, si rende conto che il divario tecnico tra la società di Levy, il City, ma anche lo United e il Chelsea è notevole. Ecco perché si è preso qualche giorno di tempo per capire se esiste quell'1% di possibilità di vincere subito che ricerca in ogni sua avventura professionale. Quella percentuale l'aveva citata anche durante la sua prima conferenza stampa all'Inter, nel luglio 2019, e infatti sfiorò il trionfo in Europa League oltre a chiudere al secondo posto la Serie A", si legge.