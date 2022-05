Stampa UK – Conte può lasciare il Tottenham. Anche Mancini in lista come sostituto

Non solo Pochettino: tra i nomi per il futuro, se l'ex Inter lasciasse, c'è anche il CT della Nazionale italiana

Mentre Conte lavora sul finale di stagione del Tottenham, i media inglesi parlano del suo addio alla squadra di Levy. Per questo in pole per sostituirlo ci sarebbero innanzitutto Graham Potter (per strapparlo al Brighton, il club dovrebbe pagare oltre 10 milioni di sterline) e poi anche Mancini. I due sono le alternative a Pochettino, accostato al ritorno sulla panchina degli Spurs, con l'ex tecnico nerazzurro che farebbe il percorso inverso e sbarcherebbe al PSG.