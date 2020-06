Inter, Conte ha un sogno per un trio con Lautaro e Lukaku: “Lo chiederebbe di corsa a Marotta”

Nella mente di Antonio Conte il nome di Edin Dzeko è sempre rimasto presente. Un desiderio mai sopito, che l’allenatore dell‘Inter potrebbe anche riproporre all’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta. Perché l’ex ct sogna non poco il trio delle meraviglie con Lautaro e Lukaku. Non sarà facile, soprattutto per quanto accaduto la scorsa estate, quando il bosniaco fu a un passo dal trasferimento a Milano e alla fine rinnovò con la Roma a cifre top (7,5 milioni di euro annui). Scrive calciomercato.com:

“…. Il tecnico salentino non esiterebbe un istante a chiedere a Marotta di regalargli Dzeko per completare un terzetto offensivo da sogno con Lautaro Martinez e Lukaku. Le speranze dell’Inter potrebbero essere alimentare dalla mancata qualificazione dei giallorossi alla prossima Champions League. A questo aspetto bisogna aggiungere la volontà di Dzeko, che si ritiene pienamente coinvolto nel progetto tecnico giallorosso e che è profondamente legato alla città di Roma”.

(Fonte: calciomercato.com)