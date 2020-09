Inter, Conte ha già un’idea chiarissima su Vidal. E c’è un retroscena sul numero di maglia

Antonio Conte freme, ma nelle prossime ore vedrà il suo desiderio realizzato: Arturo Vidal sta arrivando all’Inter. Ma l’allenatore ha fretta di sguinzagliare il suo guerriero, tanto che “sarebbe addirittura intenzionato a schierare titolare il cileno già nella prima sfida di campionato contro la Fiorentina in programma sabato prossimo”, scrive Calciomercato.com. Il portale svela poi un retroscena sul numero del cileno in nerazzurro: ”

Vidal ha già prenotato la maglia numero 22, che indossava anche al Barcellona: la sua volontà è però quella di riprendere il numero 8, attualmente sulle spalle di Vecino, in uscita dall’Inter”.