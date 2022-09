Inter, oltre a Skriniar altro contratto importante scade nel 2023: “In questo caso addio certo”

Oltre a Milan Skriniar, c'è un altro contratto importante in scadenza nel 2023, in casa Inter: in questo caso l'addio però è già certo

Oltre a Milan Skriniar, c'è un altro contratto importante in scadenza nel 2023, in casa Inter . Si tratta dell'accordo con Stefan de Vrij, autore di un deludente inizio di stagione. Secondo quanto riporta Tuttosport, il futuro del difensore olandese è già deciso, dato che con ogni probabilità lascerà i nerazzurri:

"Due mattoni su tre del muro sono in scadenza di contratto al 30 giugno 2023: Skriniar e De Vrij. L’olandese (difeso a spada tratta dal Ct Van Gaal di fronte alle critiche per la convocazione nonostante il momento negativo) andrà via. Già da un paio di stagioni sono in corso sondaggi in Premier League".