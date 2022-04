Il Giornale – Inter, una coppia peserebbe meno a bilancio di Sanchez-Lautaro

Il quotidiano parla di rivoluzione in attacco per la società nerazzurra e parla di ipotesi remota per quanto riguarda il ritorno di Lukaku

Se arrivasse un'offerta importante non ci sarebbero preclusioni alla cessione del Tucu e Lautaro potrebbe essere il pezzo pregiato della rosa che verrebbe sacrificato, almeno per 70 mln, per far cassa. A quel punto l'ad nerazzurro punterebbe su Scamacca e Dybala. 40 mln la richiesta per il primo (magari pagabili a rate), mentre il giocatore della Juve arriverebbe a parametro zero. "Loro due peserebbero sul bilancio per circa 9.5 mln più bonus e quindi meno degli attuali 13.5 mln della coppia Lautaro-Sanchez. Meno percorribile invece la suggestione del Lukaku bis a meno che il Chelsea non lo presti a titolo gratuito e la punta non si dimezzi l'ingaggio (a Londra prende 12 milionipiù 3 di bonus)", si legge.