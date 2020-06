Cordoléani: “L’interesse del Marsiglia per Joao Mario è serio. L’Inter non è contraria a…”

Bastien Cordoléani, scout francese, in un’intervista al portale Marítima, ha confermato il forte interesse del Marsiglia nei confronti di Joao Mario. “A Marsiglia sembra ci siano difficoltà nel prendere giocatori se non in prestito o a fine contratto, tranne Joao Mario. Per lui l’interesse è serio. Ci sono contatti tra il giocatore e il Marsiglia, Joao Mario vuole giocare per Villas Boas”.

“L’Inter non conta su di lui e non è contraria a un prestito se il Marsiglia paga gran parte dello stipendio, quindi c’è una buona opportunità. Ha uno stipendio astronomico per un giocatore scontento“.

(Abola)