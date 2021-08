TS – Correa-Inter, Inzaghi spinge. Marotta vuole accontentarlo. Le altre idee…

Il quotidiano torinese ritiene che il club nerazzurro si concentrerà sul calciatore laziale per accontentare il suo allenatore

Non sarà facile trattare con Lotito ma l'Inter può formulare un'offerta sui 30-35 mln per convincerlo a lasciarlo partire. "Inzaghi spinge, Correa gradirebbe il trasferimento a Milano e nel frattempo la Lazio cerca di capire come muoversi per il sostituto: anche la cena di lavoro tra la dirigenza interista e l’agente Lucci , manager dell’argentino e anche di Scamacca , va letta in quest’ottica", si legge.

Uscito anche il nome di Kean. "Nei discorsi con Raiola per l’affare Dumfries è altamente probabile che il super agente abbia parlato con Marotta e Ausilio di lui, di rientro all’Everton dopo il prestito al Psg. Il giovane azzurro non è una prima scelta, ma il suo nome torna spesso di moda". Ma si è parlato anche di Scamacca a cui si aggiunge Jovic perché potrebbe essere l'occasione dell'ultimo momento qualora non si riuscisse ad arrivare alle priorità. Come Keita, percorribile come ipotesi a fine mercato in caso di necessità.