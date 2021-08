Sky – Correa e Belotti, piste alternative: la strategia Inter è delineata

Gli aggiornamenti sulle recenti mosse della dirigenza nerazzurra per rinforzare l'attacco di Simone Inzaghi

Joaquin Correa è sempre più vicino all’Inter. Parti al lavoro per provare a chiudere, si cerca l’intesa totale sulle cifre dell’operazione. Queste le novità da Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport: “Belotti e Correa sono due piste alternative, parallele e apertissime. L’Inter le sta portando avanti entrambe, la Lazio si sta avvicinando giorno dopo giorno e ora dopo ora ai nerazzurri. Inzaghi conosce Correa e ha questa preferenza per il Tucu. L’Inter sta cercando un’alternativa con Belotti, dopo che è sfumata la pista Thuram. Il fatto di avere una pista così credibile come il Gallo, potrebbe indurre la Lazio ad abbassare il prezzo”.