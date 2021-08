Il ‘day off’ di Correa: relax in attesa della cessione, lo vuole l’Inter per…

Gli aggiornamenti sul futuro dell'attaccante argentino, tra i principali nomi dei nerazzurri per rinforzare il reparto di Inzaghi

Ecco le novità sul Tucu riportate dal Corriere dello Sport: “L’idea di Correa per il futuro non è cambiata: vuole andare via. E intorno alla sua cessione ruota anche il mercato in entrata della Lazio. Correa, in compagnia del suo personal trainer e dei compagni Patric e Luiz Felipe, si divertono in barca a Porto Cervo. La ripresa degli allenamenti è fissata per martedì pomeriggio. Il Tucu pensa al futuro, ha chiesto la cessione. L’opzione Psg è sfumata del tutto, le piste inglesi sono in piedi, nessuno però si è fatto avanti. Ora c’è l’Inter interessata a lui. Inzaghi stravede per le sue giocate. Lotito chiede non meno di 30 milioni di euro. Sono giorni caldi, la sua cessione può sbloccare anche il mercato della Lazio”, si legge.