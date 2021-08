Pedullà – Correa sempre più vicino all’Inter: contatti in corso, ecco le cifre

Il Tucu è sempre più vicino a vestire la maglia nerazzurra: contatti in corso tra le parti per provare a chiudere

Contatti no stop tra l’Inter e la Lazio per Joaquin Correa. Le parti sono sempre più vicine, anche secondo il giornalista della Gazzetta dello Sport e di Sportitalia Alfredo Pedullà. “Correa-Inter: 30 più 1 o 30 più 2. Conference call ancora in corso, ma…”, ha scritto su Twitter. Il Tucu è sempre più vicino a vestire nerazzurro.