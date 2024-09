Ieri la l'Inter ha consegnato la lista Uefa con i giocatori utilizzabili in Champions. La sorpresa è stata rappresentata da Tajon Buchanan. L'esterno canadese, reduce da un brutto infortunio, sta bruciando le tappe. Secondo quanto raccolto da FcInter1908, l'obiettivo è averlo reintegrato in gruppo per i primi giorni di ottobre. Due, invece, sono stati gli esclusi: il giovane Tomas Palacios e Joaquin Correa. Per quest'ultimo, secondo quanto riporta Calciomercato.com, nelle ultime ore potrebbe aprirsi una possibilità. Il Panathinaikos si sta informando concretamente sulla possibilità di portarlo in Grecia. Ma non sono ancora partiti concretamente i dialoghi con il calciatore.