Ultime ore di mercato in Grecia, col Panathinaikos particolarmente attivo e interessato a Joaquin Correa: all-in per il Tucu

Ultime ore di mercato in Grecia, col Panathinaikos particolarmente attivo e interessato a Joaquin Correa. Il sito inpao.gr scrive che il club è pronto a fare all-in per il Tucu, rimasto finora all'Inter come quinto attaccante.