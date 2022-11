Inter, Correa non convince e può partire: ecco quanto vale a bilancio

Fin qui non ha mai realmente convinto all'Inter e non è da escludere una sua partenza: ecco il valore di Correa a bilancio

Il problema al ginocchio sinistro accusato con l’Argentina non consentirà a Joaquin Correa di partecipare ai Mondiali. Una bruttissima notizia per il Tucu, che verrà rivalutato dall’Inter una volta rientrato in Italia. Fin qui non ha mai realmente convinto in nerazzurro e non è da escludere una sua partenza la prossima estate. Decisamente più difficile invece l’addio a gennaio.