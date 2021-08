SM – Inter-Correa, da lunedì affare nel vivo. Sostituto? La Lazio vuole Insigne

Da lunedì dovrebbe entrare nel vivo l'affare per un possibile trasferimento di Joaquin Correa all'Inter. Lo sostiene Sport Mediaset

Da lunedì dovrebbe entrare nel vivo l'affare per un possibile trasferimento di Joaquin Correa all'Inter . Lo sostiene Sport Mediaset, secondo cui i nerazzurri starebbero premendo per avere quanto prima l'attaccante argentino, molto apprezzato da Inzaghi (ma anche da Lautaro Martinez, suo compagno in nazionale). Secondo l'emittente, la Lazio chiede per il suo cartellino almeno 35 milioni di euro, ma qualcosa potrebbe essere limato.

Per sostituire eventualmente Correa, la Lazio starebbe pensando a Lorenzo Insigne, accostato anche all'Inter e in scadenza di contratto nel giugno del 2022 con il Napoli. La trattativa non si preannuncia facile, ma Ciro Immobile, ex compagno e grande amico del numero 24 azzurro, si starebbe spendendo in prima persona per provare a convincere il calciatore.