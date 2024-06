Tra i giocatori di rientro dai vari prestiti che la dirigenza dell'Inter deve gestire, un capitolo a parte merita Joaquin Correa . Dopo le prime due in nerazzurro, l’attaccante argentino è reduce da un’altra stagione deludente a Marsiglia. Il Tucu, che ad agosto compirà 30 anni, ha un altro anno di contratto e guadagna tanto: 3,5 milioni. "Un doppio problema, visto che non rientra più nel progetto tecnico di Inzaghi e che non è facile trovargli una collocazione con cui monetizzare prima che vada a scadenza", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Si era parlato di un ritorno in Argentina, nelle due squadre con cui il Tucu aveva iniziato la carriera - River ed Estudiantes -, ma le piste si sono raffreddate. Così come quella che portava al neo promosso Como. Ora la speranza dell’Inter porta invece in Turchia, con Galatasaray e Fenerbahce (dove è appena arrivato Mourinho) che hanno potere economico e potrebbero puntare sulla rinascita di un giocatore che avrebbe talento da vendere ma fatica ad accompagnarlo con intensità e continuità. L’Inter chiede 10 milioni per evitare la minusvalenza, i due club puntano allo sconto ma anche l’incidenza sul monte ingaggi potrebbe aiutare la trattativa".