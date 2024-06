Due giocatori in un colpo solo. L'Inter sogna il doppio colpo e proverà a portare a Milano Josep Martinez e Albert Gudmundsson. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il 26enne spagnolo è ormai il preferito per una futura successione a Yann Sommer. "La società rossoblù fa salire il prezzo addirittura sopra i 15 milioni, ma i contatti si sono intensificati di parecchio per portarlo all’Inter già subito, a titolo definitivo. Per una stagione dovrebbe convivere con l’affidabilissimo numero 1 svizzero, soltanto dopo potrebbe spiccare il volo in solitaria".