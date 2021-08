Correa e Thuram hanno già detto sì all’Inter: dirigenti chiamati a scegliere

I giocatori hanno aperto al passaggio in nerazzurro per rinforzare l'attacco di Simone Inzaghi: arriverà solo uno dei due

Dopo la partita contro il Genoa, l’Inter ha nel mirino la 2a giornata: di fronte ci sarà il Verona. E Simone Inzaghi spera di avere già a disposizione il rinforzo atteso in attacco, come sottolinea La Repubblica: “Marotta e Ausilio sono chiamati alla scelta: Inzaghi preme per avere subito il nuovo attaccante, già per la seconda partita di campionato. Correa-Thuram è insomma un ballottaggio che fino all'ultimo potrebbe regalare emozioni sul mercato, con i calciatori che hanno già accettato la destinazione Inter”.