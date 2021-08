Pedullà – Correa, per ora stop all’Everton: ieri summit positivo, vuole l’Inter

Importanti aggiornamenti sul futuro del Tucu, tornato in pole position nelle scorse ore per l'attacco dei nerazzurri

Joaquin Correa c'è. La notizia di giornata è la convocazione dell'argentino per Empoli-Lazio di oggi, ma occhio al futuro del Tucu. Come riportato da Alfredo Pedullà su Twitter, "Correa ha detto stop all’Everton fino a lunedì-martedì. Vuole l’Inter dopo la positiva giornata di ieri", si legge. Correa aspetta i nerazzurri, nei prossimi giorni la dirigenza sarà chiamata a decidere: al momento Correa e Thuram sono i nomi caldi per l'attacco, con le quotazioni del Tucu in rialzo nelle ultimissime ore.