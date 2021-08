Sky – Inter, Correa chiaro: vuole lasciare la Lazio. Ancora nessuna offerta: la sensazione…

Sarri lo terrebbe volentieri con sé, convinto di poterne fare un grande attaccante esterno: Correa ha però deciso di lasciare la Lazio

Joaquin Correa è, da tempo, uno dei nomi più concreti in ottica attacco nerazzurro. Sarri, nuovo allenatore della Lazio, vorrebbe trattenerlo, ma il giocatore non ci sente. Dopo anni nella capitale, è pronto per provare qualcosa di diverso, con altre ambizioni. Il club del presidente Lotito, dunque, attende offerte. Fin qui, nella sede della Lazio non sono arrivate proposte concrete. Ma la sensazione è che arriveranno a breve. E che Correa possa davvero lasciare i biancocelesti.