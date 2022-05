CorSera – Inter, necessario attivo di 60 mln. “Ecco l’indiziato numero 1 a partire”

L'Inter dovrà chiudere il mercato estivo con un bilancio in attivo di 60 mln di euro: un big può partire

"Realisti. Non significa positivi, ma in attesa". Apre così l'articolo del Corriere della Sera in merito alle prime mosse di mercato dell'Inter. La priorità è il rinnovo di Perisic: il club ha alzato l'offerta e attende ora la risposta del croato. "Gli agenti hanno spiegato ai dirigenti nerazzurri di avere una proposta importante dall’estero. L’interessamento della Juve esiste, non si è tradotto in un’offerta pesante. La pista inglese è molto gettonata: in pole il Chelsea, Newcastle interessato. A breve si scioglieranno le riserve. L’Inter oltre certe cifre non poteva andare", spiega il quotidiano.