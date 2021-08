CorSera – Inter, Belotti è il piano B: il Torino può cederlo subito se…

L'Inter torna a sondare il terreno per Andrea Belotti: il capitano del Torino potrebbe lasciare i granata già in questa sessione di mercato

"Tramontato Thuram, si infittisce la trattativa per il laziale Correa, rimane una distanza di una decina di milioni. Lotito ne chiede 40 e l’Inter non può superare la soglia dei 30. «Pagare moneta e vedere cammello, noi i giocatori li paghiamo e non ce li regalano», il messaggio di Lotito, poco incline agli sconti. Il piano B è Andrea Belotti. Il Torino vuole trattenere il Gallo, tanto da avergli offerto un ricco quadriennale, da oltre 3 milioni di euro netti l’anno. Ma se il centravanti granata dovesse continuare a rifiutare il rinnovo, il presidente Cairo potrebbe anche decidere di cederlo per non perderlo a zero il prossimo giugno".