CorSera – Inter, Dybala arriverà: cifre e dettagli. Lukaku? La situazione. E Lautaro…

"Una coppia d’oro per l’Inter. Beppe Marotta getta la maschera: i nerazzurri vogliono Dybala e Lukaku", conferma il Corriere della Sera

Matteo Pifferi

"Una coppia d’oro per l’Inter. Beppe Marotta getta la maschera: i nerazzurri vogliono Dybala e Lukaku". Apre così l'articolo del Corriere della Sera in merito alle parole di Marotta che hanno acceso l'entusiasmo dei tifosi. "Dybala arriverà, contratto di 4 anni a 7 milioni a stagione. La Joya ha già acquistato casa a Milano, vicino alla sede dell’Inter, in zona Porta Nuova. Per l’annuncio servirà un po’ di tempo", spiega ancora il quotidiano che poi ribadisce come l'affare Lukaku non sia così impossibile:

"Oggi è atteso un incontro tra Sebastien Ledure, avvocato dell’attaccante, e la dirigenza interista. Si inizierà a discutere di cifre per tentare di trovare un’intesa, non difficile da raggiungere. Al Chelsea Lukaku guadagna 12 milioni netti, ingaggio non sostenibile dall’Inter. Il centravanti è disposto a tagliarsi lo stipendio fino a 9. La cifra non è in linea con la politica del club: ai top player Barella, Brozovic, Lautaro, ha imposto un tetto di 6 milioni. Per Lukaku l’eccezione può essere fatta per un semplice motivo: il centravanti beneficia ancora delle agevolazioni fiscali del Decreto Crescita. Tradotto significa una spesa per il club di circa 12 milioni lordi per Lukaku, più o meno il costo degli altri".

C'è da convincere il Chelsea e dovrà farlo Lukaku, che ha già manifestato la volontà di non proseguire più a Londra finché in panchina c'è Tuchel. "Lukaku e Dybala all’Inter spingono Lautaro altrove. Il Toro vuole restare, il club non vorrebbe venderlo, ma davanti a un’offerta concreta da 70-80 milioni l’argentino può partire. Non è un affare da definire in tempi brevi, Lautaro entrerà nel giro del domino delle grandi punte d’Europa", chiosa il Corriere della Sera.