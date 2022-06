CorSera – Il PSG alza l’offerta per Skriniar: Marotta prende tempo. Bremer e Lukaku…

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il PSG ha alzato l'offerta per Milan Skriniar, spingendosi sino a 60 mln di euro

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il PSG ha alzato l'offerta per Milan Skriniar, spingendosi sino a 60 mln di euro. "Marotta prende ancora tempo, si aspetta probabilmente un ulteriore rilancio per un ragazzo amato e rispettatissimo nell’ambiente; un’eventuale partenza dolorosissima, digeribile — anche dai tifosi — solo per cifre importanti", spiega il quotidiano.