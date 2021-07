Sport – Coutinho torna all’Inter? Sfida a Milan e Leicester, è sul mercato

Il brasiliano è stato nuovamente accostato ai nerazzurri in chiave mercato: è in uscita dal Barcellona

Nuovi rumors dalla Spagna su un possibile ritorno di Philippe Coutinho all'Inter. Secondo Sport, infatti, il Barcellona vuole al più presto sistemare i propri conti e in questa sessione di mercato sarà costretto a ridurre notevolmente il monte stipendi. Tra i giocatori in uscita c'è anche il brasiliano, portato in Europa proprio dai nerazzurri. Oltre all'Inter, secondo il quotidiano catalano, ci sono anche Milan e Leicester sulle tracce del classe 1992.