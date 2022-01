Criscitiello: “Giallo Dybala, dietro c’è Marotta. E l’Inter prende un’altra punta”

La verità su Dybala, ma non solo: ecco i piani dei dirigenti dell'Inter in attacco verso la prossima stagione

Ecco quanto evidenziato dal portale: "Tema Inter, tema mercato. Il giallo Dybala, alla Juventus, sta trovando lentamente delle risposte. Più negative che positive. C'è lo strappo e un giorno Dybala parlerà. Non ora. La Juventus, a quanto pare, la frittata l'ha fatta e forse è anche felice, così potrà mettere da parte i soldi del rinnovo di Dybala per l'ingaggio di Vlahovic. Sta di fatto che i titoli di coda sono partiti ma è grave che il numero 2 del club, prima della Supercoppa, spari a zero sul suo attaccante più forte. Non è da Juve. Ma molte cose, da tre anni, non sono più da Juve. Comunque dietro Dybala c'è Marotta che fa il suo mestiere e anche bene. Sembra un'operazione alla Higuain. Allora c'era da pagare tanti soldi, più di 90 milioni, per una clausola al Napoli. Adesso a zero, e prenderlo dalla Juve, sarebbe più bello per Beppone. Queste sono le conseguenze quando perdi il tuo amministratore delegato con troppa semplicità e non gli metti neanche una clausola che per i prossimi tre anni non può andare in club rivali. Un pasticcio.