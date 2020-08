In Croazia: “Perisic, idea chiara sul futuro. Bayern su Brozovic: l’Inter può fare questo scambio”

Quello tra Marcelo Brozovic e l’Inter è un matrimonio che potrebbe finire nella prossima sessione di mercato. Da colonna portante della squadra di Luciano Spalletti prima e Antonio Conte poi, ora il croato potrebbe essere sul mercato e avrebbe già una possibile alternativa: il Bayern Monaco. Il club nerazzurro si trova infatti in queste ore in Germania per disputare la gara col Getafe di Europa League e i dirigenti potrebbero incontrare i dirigenti del club bavarese per discutere del mediano e anche di Ivan Perisic.

L’Inter, riporta Sportske Novosti, sembrava poter offrire un nuovo contratto al classe ’92, ma non l’ha fatto: ora invece il giocatore accetterebbe volentieri i bavaresi. Niko Kovac avrebbe già voluto portarlo all’Allianz Arena la scorsa estate, trovando però il veto di Rummenigge sui 60 milioni di euro della sua clausola rescissoria. Non ci sarebbero problemi se l’Inter accettasse uno scambio con Tolisso, scrive il portale: ma Marotta potrebbe anche chiedere 20 milioni in più nell’affare.

Per quanto riguarda il futuro Ivan Perisic, invece, prima dell’emergenza Covid non c’era alcun dubbio sulla sua permanenza in Baviera: ora però il Bayern, che non l’ha riscattato entro il 31 maggio, ha preso Leroy Sané in quel ruolo e non sembra disposto a spendere 20 milioni per l’interista. Persone vicine a lui raccontano come lui voglia restare in Germania e come voglia crescere i suoi figli lì. Non è da escludere però un trasferimento in Premier League, con l’Inter che è sulle tracce di Tanguy Ndombele.