Il cugino di Vidal: “Non gli importano i soldi, all’80% va al Boca. E mi ha detto che…”

"Il Flamengo gli ha fatto complimenti, ha strizzato l'0cchio ma non so quanto sia seria la cosa. Il Boca invece si è mosso rapidamente e penso che ci sia un 70/80% di possibilità di chiudere per Arturo. Potrebbe sedurlo il fatto di sentire nuovamente la passione, deve essere una cosa bella per lui. Non gli importa dei soldi, altrimenti andrebbe in Qatar o in MLS. Me lo immagino difendendo, facendo contrasti e la Bombonera che si esalta. Arturo ha un gran rispetto per Riquelme e per la sua carriera, è stato felice e si è commosso per la chiamata ricevuta. Roman è un Dio del calcio. Arturo mi dice che sarebbe importante per lui giocare nel Boca, può essere buono per la sua carriera"