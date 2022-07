Cuoghi: “Inter in difficoltà, ma l’arrivo di Lukaku farà comunque la differenza”

In un'Inter in difficoltà sul mercato, l'arrivo di Romelu Lukaku farà comunque la differenza. Lo sostiene Stefano Cuoghi

"La Roma sta facendo un grandissimo mercato e per la prima volta ha dirigenti che non parlano ma fanno i fatti. L’Inter ha difficoltà a prendere i giocatori perché non riesce a vendere e in questo momento è in difficoltà. Comunque per i nerazzurri il ritorno di Lukaku farà la differenza".