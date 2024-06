Alexis Sanchez ha chiuso la sua esperienza all’Inter e ora è pronto a iniziare una nuova avventura. Ecco quanto evidenziato da tuttoudinese.com sull’attaccante cileno: “Le offerte non mancano, sia da club europei che stranieri. Inter Miami e River Plate ma anche Como e Udinese. Il club bianconero è alla ricerca di un leader tecnico ma anche di spogliatoio dopo l'infortunio di Deulofeu e il futuro incerto di Pereyra. Il Nino Maravilla non ha mai nascosto il suo amore per il Friuli ma ha chiesto al suo agente di prendere tempo perché vuole riflettere.