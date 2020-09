Tentativo dell’Inter, ma la Lazio chiuderà Fares. Dalbert, ecco la proposta Basaksehir

Sono in corso diverse operazioni sulla fascia sinistra in casa Inter. A breve arriverà l’ufficialità di Aleksandar Kolarov, che però giocherà molto probabilmente come terzo di sinistra; mentre Dalbert è rientrato in nerazzurro al termine del prestito alla Fiorentina. La Gazzetta dello Sport spiega le strategie del club per quel reparto: “La Lazio ufficializzerà Fares dopo i tentativi dell’Inter che hanno poi portato a una pausa di riflessione, circa dieci milioni (bonus compresi) alla Spal; per Dalbert c’è una proposta turca, esattamente del Basaksehir ma solo in prestito con diritto e l’Inter vorrebbe l’obbligo. Kolarov si libera dalla Roma per un minimo indennizzo (non oltre il milione e mezzo) e raggiunge Conte all’Inter. Ma Kolarov non è più soltanto un terzino, si allungherà la carriera da centrale in una difesa a tre, quindi è un discorso leggermente diverso”.