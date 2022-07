Dalbert, prima dell’infortunio l’Inter aveva accordo col Nizza: ecco quanto avrebbe incassato

"Assente Dalbert, appena operato al crociato: per l'esterno brasiliano, che aveva avuto il permesso di presentarsi in ritiro una settimana più tardi ed è arrivato col ginocchio a pezzi, era stato trovato un accordo per una cessione a titolo definitivo (4 milioni) al Nizza dove è tornato Faivre, il tecnico che lo aveva lanciato proprio al Nizza. L'infortunio invece obbligherà l'Inter a pagare il suo stipendio almeno fino a gennaio quando sarà a 6 mesi dalla scadenza. Alla Pinetina ieri presenti l'ad Marotta, il ds Ausilio, il suo vice Baccin e l'avvocato Capellini che hanno cenato con Inzaghi. Adesso al centro di tutto c'è lo sfoltimento della rosa, ma la caccia al difensore che manca non è un argomento secondario".