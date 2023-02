Inter-D’Ambrosio, valutazioni in corso: “Sensazione che l’addio sia vicino”

Dopo nove anni, potrebbe essere vicino l'addio di Danilo D'Ambrosio all'Inter . A riferirlo è l'edizione odierna di Tuttosport, secondo cui sarebbero in corso delle valutazioni tra le parti:

"Su D’Ambrosio sono in corso valutazioni, anche se la sensazione è che per il jolly napoletano, 34 anni, sia vicina la fine della sua lunga esperienza in nerazzurro iniziata nel gennaio 2014".